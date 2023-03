Kandern Keramikerin von Geschichte angezogen

Shanon dagegen hatte einen teuren Uni-Abschluss aber keine Freude am Beruf. „Doch wenn Michael eine Ausbildung machen kann, dann könnte ich doch auch“, überlegte sie. In einem Atelier in Emmendingen absolvierte Shanon ihre Lehre zur Keramikerin. Um die Miete bezahlen zu können, jobbte sie nebenher in einer Kita. „Wir haben beide miserabel verdient, aber wir haben es beide durchgezogen“, sagt die junge Töpferin stolz.

Am liebsten hat sie im Labor mit Glasuren experimentiert. Dabei fand sie immer wieder Anregungen in einem Lehrbuch von Horst Kerstan. Der berühmte Kanderner Keramiker, der im März 2005 verstorben ist, wurde zu Turners Vorbild und Quelle der Inspiration: „Ich hätte ihn so gerne kennengelernt.“

Töpfermarkt lockt Turner nach Kandern

Der Töpfermarkt und die Tage der offenen Töpferwerkstatt lockten Shanon Turner nach Kandern. „Mich fasziniert die Keramikgeschichte des Städtchens“, sagt sie. Doch als sie in Freiburg im Kunstmuseum gleich auf ein Gemälde von August Macke stieß und auf dem Begleittext wieder der Ort „Kandern“ zu lesen war, wusste Shanon Turner: „Dieser Ort muss für mich magisch sein.“

Seit August wohnt sie nun mit ihrem Freund Michael in Kandern. Er hat eine Stelle bei der Lasser-Brauerei in Lörrach gefunden; sie genießt ihre Arbeit in ihrer eigenen Werkstatt. „Jetzt leben wir in Deutschland ,the American way of life’.“