Kandern Kinder durch Böller verletzt

Ein zwölfjähriger Junge soll den Kracher gehalten haben, als ein zwölfjähriges Mädchen diesen anzündete. Der Kracher sei in der Hand des Jungen explodiert, welcher sich dadurch Verletzungen an der Hand zuzog. Das Mädchen sei im Gesicht verletzt worden. Aufgrund des Verdachts einer zusätzlichen Augenverletzung wurde das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Wegen der Explosionsverletzung an der Hand wurde der Junge ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik geflogen. Die drei weiteren Kinder wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in die Kinderklinik gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen befinden sich der Junge und das Mädchen wieder zuhause bei ihren Familien. Ebenso die drei Kinder, welche in der Kinderklinik waren. Die Ermittlungen des Polizeiposten Kandern dauern an.