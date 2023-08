Kandern Kinder testen ihre Fähigkeiten

Es gilt das olympische Motto „Dabeisein ist alles“

Musste dieser Programmpunkt im vergangenen Jahr noch wegen geringer Anmeldezahlen abgesagt werden, nahmen nun 14 sportbegeisterte Mädchen und Jungen an dem Angebot in der Sporthalle der August-Macke-Schule teil. Im Vordergrund stand olympiagemäß das Motto „Dabei sein ist alles“. Gerd Bolanz, Jogi Hartmann, Dieter Scholz, Manon Küther, Michelle Jehle und Norbert Faderl hatten sich einige Geschicklichsaufgaben einfallen lassen, die in Bezug zum Spiel mit dem kleinen Ball standen.

So ging es zuerst beim „Völkerball“ um die Taktik im Spiel. Beim Durchlaufen eines Parcours mit dem Tischtennisball auf dem Schläger, war Geschicklichkeit gefragt. Viel Ballgefühl brauchte es, um in eine in einiger Entfernung aufgestellte Kiste zu treffen. Zielgenauigkeit war gefragt, um den Ball an einer großen Papptorwand mit eingestanzten Löchern in die Öffnungen zu treffen. Für Lockerheit zwischen den einzelnen Disziplinen sorgte eine aus vier Platten zusammengestellte XXL-Tischtennisplatte, um die dann ein sogenannter Rundlauf stattfand.