Kandern Kinderbetreuung: Es fehlt Fachpersonal

In Kandern gibt es insgesamt derzeit 43 Krippenplätze für Kleinkinder und 280 Betreuungsplätze für Kinder über drei Jahren. Dennoch kann der Bedarf nicht vollständig gedeckt werden. Das liege auch an fehlendem Personal, sagte Bürgermeisterin Simone Penner. Im Kindergarten Ochsengasse etwa ruht derzeit eine Krippengruppe aus Mangel an Erziehern.