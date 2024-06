Kandern: Kino bietet am zweiten Samstag des Monats Zusatzfilm an

Das Café-Mobil der Christopherus Gemeinschaft wird ab 13.30 Uhr vor dem Kino stehen und Kaffee-Spezialitäten, andere Heißgetränke und Süßes anbieten. Die Bar des Kino-Foyers wird ebenso mit Kaltgetränken geöffnet sein. Um 15 Uhr fängt dann die Filmvorstellung mit der französischen Komödie „Es sind die kleinen Dinge“ an.

Am Wochenende des 29. Juni wird als Samstag-Nachmittagsfilm um 15 Uhr „Oh la la – wer ahnt denn sowas?“. Die Termine für den Samstag-Nachmittagsfilm für die gesamte zweite Hälfte des Jahres 2024 stehen bereits fest: Es ist jeweils der zweite Samstagnachmittag eines laufenden Monats. Am 14. September werden um 15 Uhr „Liebesbriefe aus Nizza“ gezeigt. Zusätzlich möchte das Kino Kandern aus das Sommerfest am Freitag, 9. August, hinweisen. Das Ereignis steht in diesem Jahr unter dem Motto „Irland“, heißt es in der Mitteilung. Die Band „Jetsam“ wird irische Musik spielen, irisches Bier wird angeboten.