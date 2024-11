Kanderns Bürgermeisterin Simone Penner erinnerte daran, dass in der Vergangenheit deutlich mehr Echo wegen Erhöhungen spürbar war: „Ich sehe das als Zeichen, dass es bei der Bevölkerung ankommt, was bei uns geleistet wird.“ Der Fach-Arbeitskreis tagt ebenfalls vor dem Gemeinderat.

Info: Neue Kindergartengebühren ab Januar

Die Gebührensätze (2025):

HT Kandern: Erstkind 140,50 Euro (bisher : 130 Euro), VÖ Kandern: 215 Euro (bisher: 202 Euro), GT Kandern: 390 Euro (bisher: 314 Euro), KK-VÖ Kandern: 510 Euro (bisher 428 Euro), KK-GT Kandern: 680 Euro (bisher 569 Euro), VÖ Wollbach: 185 Euro (bisher 172,50 Euro), GT Wollbach: 345 Euro (bisher: 278 Euro), KK-VÖ Wollbach: 510 Euro (bisher 428 Euro).

Ergriffene Maßnahmen

: Wegen andauernden Personalmangels fiel die zweite Krippengruppe mit Ganztags-Modul weg. Das Ganztags-Modul am Standort Kandern fiel weg, in der Kita am Forsthaus gilt eine verminderte Gruppengröße von 20 Kindern.