Kandern Klappern gehört zum Handwerk

Martin Lang, dessen Vater Ewald das mit einiger Arbeit verbundene Amt des Storchenvaters von Anfang an inne hatte, war als Jugendlicher dabei, als die Störche in Altreu bei Solothurn in der Schweiz geholt wurden. Auch beim Bau der Voliere hatte er damals mit angepackt.

Der heute 59-Jährige ist dadurch in jungen Jahren in die vielfältigen Aufgaben eines Storchenvaters hineingewachsen. So war es für ihn naheliegend, dass er nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2002 das Amt übernahm und sich fortan ehrenamtlich um Fütterung und Pflege der Tiere kümmerte.

Und dies macht der gelernte Schlosser bis heute mit viel Engagement und Leidenschaft. Beruflich ist Lang seit 27 Jahren selbstständig. Zuerst hatte er Mitte der 1990er-Jahre die Firma seines Vaters, Motorgeräte- und Sägeschärfendienst, übernommen. Mittlerweile hat er sich mit seiner neu gegründeten Firma „Crest Supply“ auf die Vermietung und den Verkauf von mobilen Toilettenanlagen für Baustellen, Veranstaltungen und Feste spezialisiert.

So wie sich der Unternehmer täglich um sein Geschäft kümmert, so fordern ihn auch Tag für Tag die Störche – 20 Storchenpaare sowie einige Einzelgänger. Vor allem die Jungen, die von Hand aufgezogen werden müssen, sind eine Herausforderung. „Sie müssen sechs- bis siebenmal am Tag gefüttert werden“, sagt Martin Lang und fügt hinzu: „Außerdem muss das Gehege stets sauber gehalten und die Hygienevorschriften beachtet werden. Die Aufzucht junger Störche ist schon arbeitsintensiv.“

Das Storchengehege und die im Dorf auf Dächern – allein drei auf dem Kirchturm, was weit und breit eine Rarität ist –, auf Bäumen oder Holzpfählen verteilten 24 Nester, die jedes Jahr von ehrenamtlichen Helfern gesäubert und gepflegt werden, sind ein Anziehungspunkt. Immer wieder kommen zahlreiche Storchenfreunde und Familien mit Kindern von überall her, um sich am Anblick der Vögel, dem Nestbau oder dem Schnabelgeklapper zu erfreuen. Und Klappern gehört auch bei den Störchen zum Handwerk.

Zeichen der Verbundenheit

Martin Lang kennt seine Pappenheimer und hat im Laufe der Jahre viel Schönes mit den Störchen erlebt. Welchen guten Draht er zu ihnen hat, zeigt folgendes: Jedes Mal, wenn ein Storch auf einem der Kirchturmnester sieht, dass er mit seinem Auto an der Kirche vorbei zu seinem gegenüber dem Storchengehege liegenden Haus fährt, kommt er zu ihm geflogen – ein besonderes Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung sowie eine Begrüßung der besonderen Art.

Die Störche Elvis und Flocke haben eine Besonderheit. Sie hat die Vogelwarte mit Sendern ausgestattet, damit unter anderem ihre Flugroute erforscht werden kann. Denn bereits Ende Juli oder spätestens im August machen sich die meisten Störche mit ihren Jungen auf den langen Weg in ein Winterquartier im Süden, während in Holzen nur sechs bis acht Störche zurückbleiben.

Längst fliegen nicht mehr alle Tiere in die warmen Gefilde Afrikas. Inzwischen bevorzugen viele Müllhalden in Spanien, weil sie dort ganzjährig Nahrung vorfinden.

Die frisch geschlüpften Jungstörche sind zuerst nicht zu sehen. Erst nach etwa zehn Tagen erkennt man ihre Schnäbel am Nestrand.

Bevor die jungen Adebare flügge werden, werden diejenigen, deren Nester zugänglich sind, beringt. Diese Aufgabe übernimmt Gustav Bickel aus Freiburg, Vorsitzender des Vereins Weißstorch Breisgau. Ihre ersten Flugversuche machen die Jungstörche in der Regel nach etwa zehn Wochen. Übrigens kehren sie aus ihrem ersten Winterquartier erst nach zwei bis vier Jahren wieder zurück, wenn sie die Brutreife erlangt haben.

Nur die Störche, die sich im Gehege befinden, werden zugefüttert – vor allem mit Eintagsküken von der Tierparkversorgung Friedrichshafen sowie mit Mäusen. Alle anderen müssen sich ihre Nahrung (zum Beispiel Regenwürmer, Insekten, Mäuse, Kleinsäuger, Frösche) selbst suchen, was durch die sich verändernden Lebensräume mit weniger Feuchtwiesen nicht einfach ist.

Im Herbst werden es 20 Jahre, seit Lang mit viel Herzblut „Storchenvater“ in Holzen ist. Und diese Aufgabe und der sachgerechte Umgang mit den Tieren bereiten ihm sichtlich Freude. Deshalb: „Ein paar Jährchen mache ich schon noch“, sagt der Storchenvater, was Ortsvorsteher Willi Weiß und den Ortschaftsrat freuen wird.