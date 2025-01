Kandern: Klaus Hauert prägt die Hochtouristen jahrzehntelang

Seinen Ehrentag feiert er am heutigen Freitag zusammen mit seiner Frau Trudi in aller Ruhe im Schwarzwald und blickt auf ein erfülltes Leben zurück. „Es hat mir immer Spaß gemacht, mich für die Gemeinschaft einzusetzen“, ist Klaus Hauert zufrieden und empfindet Dankbarkeit für die stete Unterstützung durch seine Frau.

Der gelernte Elektriker, der seine letzten 16 Berufsjahre als Techniker in der Rehaklinik Hausbaden in Badenweiler tätig war, hat die Hochtouristen geprägt wie kein Zweiter. Er war Motor, Mentor und jederzeit eine verlässliche Stütze. 28 Jahre stand er als Vorsitzender an der Spitze, war zwölf Jahre stellvertretender Vorsitzender und viele weitere Jahre unter anderem als Verwalter des Hotzenwaldhauses tätig.