Kandern: Konzept des Jugendzentrums kommt an

„Die Erfahrungen zeigen, dass es sinnvoll und zielführend ist, die Öffnungszeiten für die Altersgruppen anzupassen. So ist es uns möglich, die Angebote gezielt an die Bedürfnisse der jüngeren und älteren Jugendlichen anzupassen“ berichtet Christina Fräulin, die neben der Leitung der VHS auch als Sozialarbeiterin bei der Stadt Kandern beschäftigt ist.

Zielgruppenorientierter Ansatz bewährt sich

Insbesondere den jüngeren Jugendlichen eröffnet sich so die Möglichkeit eines Besuches in einem geschützten Zeitraum, in dem nur Minderjährige Zutritt zum Jugendzentrum haben. So sehe der Plan vor, dass der Besuch im „Jump“ montags, donnerstags und freitags jeweils von 15 bis 17 Uhr ausschließlich den unter 18-jährigen vorbehalten ist. Von 17 bis 20 Uhr ist der Besuch des Jugendzentrums dann auch für die Altersgruppe der 18- bis 21-Jährigen möglich.