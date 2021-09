Kandern Kooperation für mehr Beweglichkeit

Eingeladen wurden zunächst die Teilnehmer der Gymnastik-Gruppen des DRK sowie der Bewegungsangebote an der VHS. Mit rund 30 Teilnehmern wird das kostenlose Angebot gut angenommen. Für Verlässlichkeit sorgen dabei die drei ehrenamtlichen Kursleiterinnen, welche die Übungsstunde im Wechsel leiten. Mit Petra Stalewski (VHS), Hannelore Oßwald und Irmgard Truschel (beide DRK) wurden dafür erfahrene Trainerinnen gefunden, die auch schon vorher Gymnastikkurse geleitet haben. „Da sieht man, was man miteinander erreichen kann“, freut sich Frank Schamberger vom DRK Kandern.

Im Winter geht es weiter

Das Programm ist als niedrigschwelliges Angebot gedacht. Es stellt keine besonderen Anforderungen an die Teilnehmer. Die halbe Stunde mit Bewegungsübungen wird durch einen halbstündigen Spaziergang ergänzt. In den kalten Monaten soll der Bewegungstreff fortgeführt werden, dann allerdings in einer abgespeckten halbstündigen Version ohne Spaziergang.

Das Konzept für die Übungsstunde beruht auf den „Fünf Esslingern“, einem Bewegungsprogramm, das von Martin Runge aus Esslingen eigens für Menschen der Generation „60plus“ entwickelt wurde. Durch gezielte Übungen sollen eine bessere Balance, eine Stärkung der Muskulatur sowie die Beweglichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer gefördert werden. Dabei wird allein mit dem Körper gearbeitet.

Ab kommenden Frühjahr, so der Plan, wird das Angebot durch Kurse in geschlossenen Räumen ergänzt. Weitere Übungsleiter, für die es auch spezielle eintägige Schulungen in Freiburg gibt, sind willkommen. Interessenten hierfür können sich beim DRK oder bei der VHS in Kandern melden.

Der Bewegungstreff im Freien findet jeden Dienstagvormittag von 9.30 bis 10.30 Uhr beim Sportplatz in der Au statt.