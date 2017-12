Kandern Kooperation macht’s möglich

Die Zeichen für eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder in Kandern stehen gut. Nachdem ein Angebot der Stadt im vergangenen Jahr nicht die nötige Resonanz erfahren hat, ist nun eine Kooperation für ein flexibleres Konzept entstanden. Start ist bereits in den kommenden Osterferien.

Von Alexandra Günzschel

Kandern. Die Initiative ergriffen hat Monique Chaiyavan, freie Pädagogin der Spielraum Ideenwerkstatt. Wie es der Zufall wollte dachte auch die neue VHS-Leiterin Christina Fräulin über eine Ausweitung der Angebote für Kinder nach. Bei gemeinsamen Gesprächen mit Bürgermeister Christian Renkert und Cornelia Flury, bei der Stadt für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig, entstand die Idee zur Kooperation.

Schließlich wurde noch der FC Kandern mit ins Boot geholt. Für die Ferienbetreuung stellt der Fußballclub sein Vereinsgelände in der Au zur Verfügung. FC-Vorsitzender Thomas Argast war sofort einverstanden. Den Trainingsbetrieb störe das nicht, erklärt er. Der finde in den Abendstunden statt.

„Dort ist viel Platz zum Toben, es gibt ein überdachtes Außengelände und im Clubheim die Möglichkeit zu kochen“, begründet das Organisationsteam die Wahl. Darüber hinaus sei das Gelände gut erreichbar und ein idealer Startpunkt für Exkursionen in die Natur.

Die jeweiligen Oberthemen der Kurse verstehen sich als Leitfaden. Die genauen Inhalte werden mit den Kindern gemeinsam erarbeitet. Ein gewisser Bildungscharakter ist aber erwünscht. So sollen die Kinder zum Beispiel ihre Stadt besser kennen lernen, neue Fertigkeiten erwerben oder die Natur erforschen. Im Wechsel werden Bewegungs- und Kreativangebote gemacht, bei denen sich die Kinder mit eigenen Ideen einbringen können.

Mindestteilnehmerzahl ist bereits erreicht

Die Mindestteilnehmerzahl bei den Angeboten liegt bei acht Kindern und ist bereits erreicht. Nach oben hin sind die Grenzen offen. Monique Chaiyavan hat Kontakte zu Schülern der Fachschule für Sozialpädagogik, die in den Ferien relativ kurzfristig einspringen könnten, so dass die Betreuer flexibel an die Anzahl der Kinder angepasst werden können.

Das Angebot ist für Grundschüler aus Kandern und den umliegenden Gemeinden gedacht. Je nach Auslastung können darüber hinaus noch weitere Kinder aufgenommen werden.

Das Ferienprogramm findet jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Eine Frühbetreuung ab 8 Uhr kann separat dazu gebucht werden. Die Kinder sollten bis 16.30 Uhr abgeholt werden. Getränke, Obst und ein warmes Mittagessen sind im Preis inbegriffen.

Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kandern. Genauere Informationen sind dem Programmheft zu entnehmen, das am Freitag, 14. Dezember, erscheint. Eltern können jetzt schon Kurse bis zu den Herbstferien 2018 buchen, aber auch eine relativ kurzfristige Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem jeweiligen Angebot ist möglich.

In den Oster-, Pfingst- und Herbstferien gibt es separat buchbare Ein- oder Zwei-Tageskurse für 29 beziehungsweise 49 Euro, in den Sommerferien werden Fünf-Tages-Kurse für 115 Euro angeboten.

Weitere Auskünfte erteilt Monique Chaiyavan, Tel. 07626 / 201 91 45, info@ spielraum-ideenwerkstatt.de.

Anmeldungen bei der VHS Kandern, Tel. 07626/ 973228, vhs@kandern.de.