Kandern Kreative Entwürfe für neue Dorfmitte

Kandern-Riedlingen (chs). In der Alten Schule haben am Donnerstagabend 18 Architekturstudierende der Hochschule Karlsruhe ihre Ideen für die Gestaltung der Ortsmitte in Riedlingen präsentiert. Zuvor blickte Architekt Richard Stoll auf den Verlauf des Projekts zurück. Stadtbau-Professorin Susanne Dürr (Uni Karlsruhe) erklärte, dass sie ihre Studenten stets daran erinnern musste, nicht zu vergessen, was das übergeordnete Ziel der Orts- entwicklung sei.