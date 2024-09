Kandern: Kreditaufnahme für Investitionen ins Wasser

In ähnlicher Weise gilt dies auch für die Sonderrechnung Wasserversorgung. Hier waren für 2023 und 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von zusammen etwa 1,63 Millionen Euro vorgesehen. Für die Erneuerung der Trinkwasserleitung in Holzen, die neue Wasserleitung in der Breitestraße in Sitzenkirch und die Wasserringleitung im Papierweg wurden Haushaltsreste in Höhe von 1,7 Millionen Euro im vergangenen Jahr gebilde.