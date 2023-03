Kandern Kuchen essen und Gutes tun

Und nun organisieren Sie eine Benefizaktion zugunsten des Fördervereins „Krebskranker Kinder“.

Ja, es ist mir ein Anliegen, diesen Verein, der so viel Gutes bewirkt, zu unterstützen. Deshalb veranstalte ich am 12. März einen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Nachdem ich entsprechende Flyer im Dorf verteilt hatte, erhielt ich sofort positive Resonanz. Thomas Kammerer, der Vorsitzende der Genossenschaft, sagte mir spontan zu, die Räume der Dorfmitte im früheren Akademie-Café für diesen guten Zweck nutzen zu können. Einige Leute im Dorf sagten sogleich Kuchenspenden zu. Außerdem hatte ich Kontakt zu Margret Brändlin in Huttingen aufgenommen, die solche Veranstaltungen in Istein schon organisiert hat.

Sie sind ja bekannt als sehr gute Kuchenbäckerin und haben früher einige Jahre erfolgreich das Akademie-Café in den Räumen der heutigen Dorfmitte betrieben. Beschränkt sich das Angebot ausschließlich auf Kaffee und Kuchen an diesem Sonntagnachmittag?

Kaffee und Kuchen stehen natürlich im Vordergrund. Aber es gibt auch verschiedene Getränke, außerdem werden wir Schinkenbrote anbieten.

Richtet sich die Veranstaltung nur an Holzener Bürger?

Nein, wir freuen uns über jeden Besucher. Wer kommen und die Aktion unterstützen will, ist sehr willkommen. Wir legen wahrscheinlich auch keine Preise fest, sondern sprechen höchstens eine Empfehlung aus, beispielsweise 2,50 Euro pro Stück Kuchen oder Torte. Jeder kann geben, was er für angemessen findet. Der gesamte Erlös kommt dem Förderverein zugute. Ich hoffe, dass viele Leute kommen und unser Angebot an leckeren Kuchen und anderem nutzen, damit eine möglichst hohe Spendensumme zusammenkommt.

Wenn die Benefizaktion erfolgreich ist, wird es dann eine Wiederholung geben?

Das kann ich mir gut vorstellen.