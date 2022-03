Kandern Kündigung nach 17 Jahren

Die Kritik an ihnen trifft die beiden sehr. So schlecht stünden sie bei den Bewertungen im Internet gar nicht da, erklären die Mischees.

Offiziell wird der Kanderner Campingplatz mit drei Sternen geführt. Die Gäste kommen den Mischees zufolge aus Holland und der Schweiz, in den letzten zwei Jahren zunehmend auch aus der näheren Umgebung, etwa aus Freiburg. Von den 40 Plätzen für Dauercamper seien derzeit 27 belegt. Die Sanitäranlagen seien alt, alles aus den 60er- oder 70er-Jahren, räumt Matthias Mischee ein. Das sei nicht seine Schuld. Er habe viel selbst repariert, neue Wasserhähne und Duschköpfe anmontiert und jedes Jahr frisch gestrichen, auch dieses Jahr schon. Er könne aber verstehen, dass die Anlagen nicht jeden zufriedenstellen.

Auch über „Unfreundlichkeit“ hätten sich im Netz ehemalige Gäste beschwert. Wenn man in 17 Jahren mit Tausenden von Menschen zu tun hat, gebe es auch mal Ärger, sagt Matthias Mischee dazu. Man werde auch manchmal von Gästen „angepflaumt“. „Wir haben da eine Linie, die halten wir ein“, ergänzt seine Frau. Dass auch einmal ein unzufriedener Gast bei der Stadt vorstellig geworden sei, können sie sich vorstellen. Sie verwehren sich aber dagegen, dass deswegen ihr Name in den Schmutz gezogen wird.

Was die beiden besonders bestürzt, ist, dass man vor der Kündigung nicht mit ihnen gesprochen hat. „Man spricht mit den Leuten“, findet Matthias Mischee. Zwei, drei Jahre Vorlauf hätten sie sich gewünscht und die klare Ansage: „Wir haben hier was vor.“ Und sie fragen sich: „Warum nicht mit uns?“

Stellungnahme der Bürgermeisterin

Bei der Stadt Kandern weist man auf schriftliche Nachfrage der Oberbadischen zunächst darauf hin, dass es sich bei der Kündigung des Pachtvertrags um eine ordentliche Kündigung handelt. „Dem Pächter ist frühzeitig mitgeteilt worden, dass das Pachtverhältnis auf Ende des Jahres 2022 vertragsgemäß beendet wird“, erklärt Bürgermeisterin Simone Penner. Die beiderseitige Möglichkeit einer üblichen und ordentlichen Kündigung von verpachteten Flächen habe der Pächter vor 17 Jahren – so lange bestand das Pachtverhältnis – ebenfalls unterschrieben. „Die Stadt hat also lediglich von ihrem ordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch gemacht.“

Wie die Bürgermeisterin zudem bestätigt, liegen der Stadt Beschwerden von unzufriedenen Gästen vor. „Auch Bewertungen in den Online-Portalen können als Beispiel für die offiziellen, der Stadt in vielfacher Form in den letzten Jahren zugegangenen Beschwerden über die Gastgeber herangezogen werden“, so Penner.

Tatsächlich seien die Beanstandungen vielfältig, zielten aber in erster Linie auf die Gastfreundlichkeit der Betreiber ab. Hingegen seien zum Beispiel die Sanitäranlagen zwar veraltet, aber in einem sauberen Zustand und stellen keinen Grund für die Beschwerden, die der Stadt vorliegen, dar.

Dennoch betont man seitens der Stadt, dass es grundsätzlich zuerst Sache eines Pächters ist, die vom Verpächter gepachteten Grundstücke und Objekte in Ordnung zu halten. Dies habe bei größeren Maßnahmen in Abstimmung mit der Stadt zu erfolgen. „Dazu gab es in der Vergangenheit Gespräche zwischen Pächter und Stadt, die aber leider wenig zielführend waren“, so Penner. „Die vom Gemeinderat beschlossene Kündigung des Pachtverhältnisses war zuletzt die logische Konsequenz, um im Sinne der Stadt und ihrer Bedeutung für den Tourismus ,Raum für etwas Neues zu öffnen’.“

Wie es nun weitergeht, müsse sich zeigen. „Wir bereiten derzeit die Vorschläge zur Entwicklung des Campingplatzes für den Gemeinderat vor. Zeitnah wird über die weitere Vorgehensweise beraten, beschlossen und informiert.“