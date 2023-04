„Japonismus“: Einfluss auf die europäische Kunstszene

Vincent van Gogh, Claude Monet, August Macke und viele andere hätten sich in Europa von dem „Japonismus“ inspirieren lassen. Es habe eine richtige Japan-Euphorie gegeben, so Beyerle. In Kandern werde dies an den Jugendstil-Ofenkacheln und Vasen von Max Laeuger deutlich.

Museumsleiterin Hartmann hob hervor, dass Richard Bampi vom Zen-Buddhismus begeistert war. Und: Horst Kerstan sei der erste in Europa gewesen, der einen japanischen Anagama-Ofen, Einkammerofen, mit einer Brenndauer von sechs Tagen und Nächten gebaut habe, so dass die besondere Farbigkeit seiner Keramik durch Rauch, Glutkohle und Flugasche entstünde.