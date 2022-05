Nach zweijähriger Corona-Zwangspause sind wieder zwei Weinexpresse durchs Kandertal gefahren. Zum Auftakt dieser besonderen Weinprobe gab es in Haltingen am Kandertalbahnhof einen Bürgin-Sekt vom Hofgut Sonnenschein aus Fischingen. Organisatorin Jutta Trautwein freute sich, dass sie nach so langer Zeit endlich wieder Kunden begrüßen konnte. Ein großer Anteil der Gäste war bereits seit 2020 angemeldet. Jetzt kamen sie endlich zum Zug. In Binzen offerierte das Weingut Ernst aus Wittlingen einen Gutedel, danach gab es ein Glas Summerzitt der Haltinger Winzer. An dieser Station durften sich die Teilnehmer auch über frisches Bauernbrot vom Bauernhof Vetterlin aus Schallbach freuen. Und in Rümmingen wartete ein Wagen mit Käseplatten vom Landwirtschaftsbetrieb Grässlin aus Schallbach auf zahlreiche hungrige Gäste. Das Weingut Vinessli aus Ötlingen bot dazu einen Johanniter an. In Wittlingen schenkte das Weingut Krebs aus Binzen einen Weißen Burgunder aus. Danach konnten die Teilnehmer einen trockenen Sauvignon Blanc vom Weingut Jacob aus Eimeldingen genießen. In Wollbach gab es Gegrilltes vom Kreiterhof in Egerten. Das Weingut Schweigler aus Binzen offerierte dazu einen trockenen Spätburgunder. In Kandern angekommen, konnten die Teilnehmer nochmals das probieren, was ihnen am besten geschmeckt hatte und dazu singen und tanzen. Während der gesamten Fahrt wurde der Weinexpress musikalisch begleitet – am Freitag von Gisella aus Müllheim und am Samstag vom Akkordeon-Heiner aus Schwanau. Foto: zVg