Nun zur „Rocky Horror Picture Show“. Die 1975 erschienene Verfilmung des Musicals, das sich zwei Jahre zuvor zum Überraschungserfolg auf Londoner Bühnen gemausert hatte, war bei der Erstauswertung in den Kinos ein Flop. Erst bei seiner Wiederveröffentlichung in den Mitternachtsvorstellungen der Kinos entwickelte sich der Streifen zum Dauerbrenner. Es dauerte nicht lange, bis immer wieder dieselben Besucher kamen, sich wie ihre Lieblingsfiguren im Film verkleideten und schließlich anfingen, an den passenden Stellen im Film Reis zu werfen oder mit Wasserpistolen Regen zu simulieren. Auch „Callbacks“, bei denen die passende Antwort auf einen Satz im Film gerufen wurde, gehörten bald zum guten Ton.

Das ist bis heute so. In den Münchner Museum-Lichtspielen ist der Streifen seit Juni 1977 jedes Wochenende im eigens dekorierten Kinosaal im Programm, in einem Pariser Kino seit 1978. Jetzt läuft der Film um den außerirdischen Transvestiten Dr. Frank N. Furter, der sich den blonden, muskulösen Kunstmenschen Rocky erschafft und die biederen Verlobten Brad und Janet verführt, im Rahmen der Freiluft-Kinoabende des Vereins Kommunales Kino Kandern zu sehen. Bleibt zu hoffen, dass bei der Hochzeitsszene wieder Reis – oder Konfetti – durch die Luft fliegt und der einzige Regen aus der Wasserpistole kommt.