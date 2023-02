Kandern Kulturelles Leben liegt ihnen am Herzen

Die Finanzierung der Bücherei war ein wichtiges Anliegen, zumal von Seiten der Stadt zunächst sehr wenig bis gar nichts eingesetzt wurde, heißt es in der Mitteilung. Unter den besonders vorangetriebenen Projekten war die Suche nach passenden Räumlichkeiten – vor allem in den Anfangsjahren das dringlichste. So wurde im Jahr 2001 im Vorlauf der geplanten neuen Bibliothek in der Hauptstraße 28 der Stadt angeboten, 26 800 DM Vereinsvermögen zur Einrichtung beizutragen und außerdem 50 000 DM zugesagter Spende der Sparkasse weiterzuleiten. Die laufenden Einnahmen des Vereins sollten voll an die Stadt gehen, zweckgebunden für Bücher und andere Medien. Nach hartnäckiger Vorarbeit fand im Oktober 2002 der Umzug wiederum unter Mithilfe engagierter Mitglieder des Fördervereins in das jetzige Domizil in der Hauptstraße 28 statt, ist der Mitteilung zu entnehmen.

Der Verein fand vermehrt die Unterstützung durch die Stadt, immer wieder konnten großzügige Spenden von Einzelpersonen, Sparkasse, Volksbank und Kanderner Geschäftsleuten verzeichnet werden. In den darauffolgenden Jahren etablierte sich der Förderverein zunehmend, eine Vielzahl von Initiativen wurde in Angriff genommen, man engagierte sich für die Anstellung eines hauptamtlichen Büchereimitarbeiters. Immer wieder wurden Pläne für eine Erweiterung der wachsenden Bücherei diskutiert und Vorschläge gemacht, nach wie vor ist ein Lieblingsprojekt die Schaffung eines Kulturzentrums zusammen mit dem Kino in dem eher trostlosen Hinterhof.

Die Bücherei wurde bei der Einrichtung der Onleihe unterstützt, Renovierungen und der Einrichtung einer Kaffeeküche sowie Büchertauscheinrichtungen in Tannenkirch, Riedlingen und Malsburg geschaffen.

Kandern. Die im Jahr 2004 gegründete „Bürgerstiftung Stadtbücherei Kandern“ lief zunächst in der Trägerschaft des Fördervereins Stadtbücherei, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins anlässlich des Jubiläums. Das benötigte Grundkapital für eine selbstständige Stiftung unter dem Dach der Pro-Regio-Stiftung der Sparkasse wurde im Jahr 2011 erreicht. Es wurden zwei Vorstandsmitglieder in das Kuratorium entsandt, um Aktivitäten und Verwendung von zweckgebundenen Spendengeldern zu koordinieren.

Aus dem Förderverein heraus gab es vom Jahr 2014 bis zum Jahr 2020 unter anderem einen Lesekreis, gemeinsam mit dem Förderkreis des Kinos wurden die Film- und Literaturtage organisiert. Die Kinderecke erhielt neue Bilderbüchertruhen, heißt es vom Förderverein.

Kandern. Die Coronazeit hat die Aktivitäten des Fördervereins Stadtbücherei weitgehend ruhen lassen. Seit dem letzten Jahr werden wieder Pläne geschmiedet, wie die Bücherei weiterhin attraktiv und für die Leserschaft ein kulturelles Zentrum bleibt. Aktuell hat der Förderverein 136 Mitglieder und neun Personen im Vorstand, ist einer Mitteilung zu entnehmen.

Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums werden Vorträge angeboten (wir berichteten).