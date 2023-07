Kandern „Kunst Lösung für alles“

„Kunst ist für mich die Lösung für alles“, sagt die passionierte Malerin, die seit mehr als 30 Jahren mit großer Begeisterung künstlerisch tätig ist. „Für mich ist es an der Zeit, meine Kunst in den öffentlichen Raum zu bringen“, erläutert Hoffmann. Sie hat ihr Atelier in einem historischen Gebäude – der Alten Ziegelei in Kandern – und hat jetzt die Möglichkeit, eine früher als Eventraum genutzte Fläche als Showroom zu nutzen.

Online-Kurse haben sich als neues Angebot etabliert

Sie arbeitet seit 2005 in Kandern und hatte bis 2018 ein Atelier in der Hauptstraße. Neben der eigenen Malerei im semiabstrakten Bereich ist sie vor allem auch in der Vermittlung von künstlerischen Fähigkeiten tätig. Durch die Corona-Pause hat sie sich ein neues Standbein aufgebaut: Kurse im Online-Bereich mit aktuell insgesamt etwa 140 Nutzern.