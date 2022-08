Kandern Kunst unter der alten Kastanie

„Das wird schwierig nach Corona“, hätten manche vor Beginn der Spielzeit gemunkelt. Umso überraschter im positiven Sinn waren er und seine Frau, als das Publikum in Scharen in den Hof des Paars strömten: „Die Vorstellungen waren wunderbar ausgelastet“, freut er sich. „Es war eigentlich immer ausverkauft – manchmal ganz, manchmal bis auf wenige Plätze.“ Es habe sogar Produktionen gegeben, in denen die Nachfrage größer als das Platzangebot war. Vor allem bei den Konzerten sei das öfter der Fall. Verallgemeinern könne man es aber nicht: „Auch die ,Hyperion-Lesung’ ist auf riesige Resonanz gestoßen.“

Bitterli führt das auf den Umstand zurück, dass sich in den 30 Jahren Theater im Hof ein Stammpublikum herausgebildet habe, das dem Sachverstand der beiden Theaterprofis bei ihrer unkonventionellen Auswahl vertraut. „Sie wissen: Es wird uns gefallen, auch, wenn wir es vorher nicht kannten.“

Der größere Teil des Publikums, etwa zwei Drittel, sind in jedem Jahr Neugierige, die zum ersten Mal vorbeischauen und die besondere Atmosphäre unter der großen Kastanie erleben wollen. Sie kommen aus dem größeren Umkreis des Dreiländerecks: aus der Schweiz, aus Freiburg und aus dem Elsass.

Kein Plan für 2023

Was im nächsten Jahr geboten wird? Diese Frage kann Bitterli noch nicht beantworten. Er wisse noch nicht einmal, ob es eine Spielzeit 2023 geben wird. „Wir entscheiden es Jahr für Jahr neu. Wenn wir schöne Sachen haben, dann machen wir es.“ Er und seine Frau, die ihr gesamtes Berufsleben als Regisseure an professionellen Theatern verbracht haben, unterhalten vielfältige Kontakte zu Künstlern, „die etwas Besonderes haben“ und schauen sich unter dem Jahr viel an, „egal wo“. Wenn ein Programm geeignet erscheine, zögen sich die Verhandlungen manchmal „bis in den Juni hinein“ – also bis kurz vor Beginn der Spielzeit. Bisher hat es aber jedes Jahr ein Programm gegeben: „Selbst in den beiden Corona-Jahren haben wir gespielt.“

Die Arbeit vor Ort ist von den beiden Leitern nicht mehr wie in den Anfangsjahren allein zu stemmen. Rund 40 Ehrenamtliche helfen Sommer für Sommer mit. Denn die Arbeit erschöpft sich nicht darin, das Programm aufzustellen. Züge müssen herausgesucht, Hotels gebucht werden, die Künstler werden vor Ort bekocht. Und: „Jeder Scheinwerfer, jeder Nagel und jede Schraube müssen gesetzt werden.“

Die Gagen der Künstler finanzieren sich durch die Eintrittsgelder. Für alles, was darüber hinausgeht, werden die Jahresbeiträge der etwa 150 Mitglieder des Fördervereins verwendet, der zwei Jahre nach der ersten Spielzeit, also im Jahr 1994, gegründet wurde. Kosten entstehen zum Beispiel für den Druck und Versand des Programmhefts an 750 Adressen, oder „wenn mal ein Scheinwerfer kaputt geht“

Die Hitze in diesem Sommer sei für das „Theater im Hof“ übrigens kein Problem gewesen. Im Schatten des großen Kastanienbaums saß und spielte es sich angenehm kühl.

Im Jahr 1992, vor genau 30 Jahren, haben Dieter Bitterli und seine Frau Dorothea Koelbing Bitterli im Hof ihres Wohnhauses aus dem 18. Jahrhundert die Sommer-Veranstaltungsreihe gegründet, die sie „Spielzeit“ nennen, obwohl diese immer nur einen Monat dauert, von Ende Juli bis Ende August. „Wir beginnen immer kurz vor den Sommerferien und spielen in den August hinein“, erzählt Koelbing Bitterli. Das habe sich so etabliert, da zu dieser Zeit an den festen Häusern Theaterferien sind und die Künstler somit Zeit für ein Engagement in Riedlingen haben. „Und die Leute gehen in den Ferien auch mehr unter der Woche weg“, hat das Ehepaar festgestellt.

Zweimal in 30 Jahren hat das „Theater im Hof“ seine Pforten zusätzlich im Winter geöffnet: für Büchners „Lenz“. Die Geschichte des Stücks beginnt am 20. Januar. An genau diesem Tag fand die Aufführung statt – im Schnee.