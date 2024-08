Kandern: Kunstrasen erfordert vollen Einsatz

Um die Finanzierung des Kunstrasens zu leisten, musste ein neuer Förderverein gegründet werden. Daniel Pohl übernimmt den Vorsitz, sein Stellvertreter wird Nicolas Zimmermann. Der Bau des Kunstrasens schreite gut voran, der Zeitplan wurde bislang eingehalten, und die Suche nach Sponsoren sei in vollem Gange, berichtete Vollmer. Elf neue fixe Unterstützer wurden bislang gewonnen. Wie wichtig dem FC Kandern dieser Punkt ist, zeigt, dass eigens eine Taskforce Sponsoring ins Leben gerufenb wurde. Zusätzliche Einnahmen erhoffen sich die Fußballer auch durch einen Parzellenverkauf auf dem Sportplatz – auch Spenden der Volksbank Dreiländereck und von privater Seite von bis zu 50 000 Euro waren sehr willkommen, hieß es.

Der sportliche Leiter Luca Kern freute sich in seinem Bericht, dass die erste Mannschaft nach ihrem Aufstieg in die Kreisliga A den Klassenerhalt früh geschafft und am Ende Platz neun erreicht hat. Die zweite Mannschaft belegte in der Kreisliga C2, Staffel 2 Platz fünf und nahm viele Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend auf. Für die neue Runde soll die Klasse in der Kreisliga A gehalten werden, der Saisonstart verlief mit einer Niederlage in Rheinfelden nicht optimal. Für die Truppe von Tim Großklaus geht es darum, den Abgang von Leistungsträgern wie Nicolas Zimmermann zu kompensieren und hoffnungsvolle Neuzugänge sowie Rückkehrer zu einer starken Einheit zusammenzubringen. Wegen des Kunstrasenbaus wird aktuell in Malsburg trainiert.