Kandern Kurtaxe soll teurer werden

Mit der Anpassung der aktuellen Satzung aus dem Jahr 2007 folgt die Stadt Kandern einer Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg, der mit einem überarbeiteten Satzungsmuster auf Gesetzesänderungen reagiert hatte.

Darüber hinaus steigt die Umlagehöhe für die Konus-Gästekarte zum Jahreswechsel für die Stadt Kandern um weitere fünf Cent auf dann 47 Cent, was jährliche Mehrkosten in Höhe von 900 Euro verursacht.

Mit der Kurtaxe wird beispielsweise die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs im gesamten Schwarzwald durch die Gäste während ihres Aufenthalts finanziert. Touristen bekommen über die Gästecard zudem vergünstigte oder freie Eintritte, etwa im Heimat- und Keramikmuseum, im Freibad, für die Kandertalbahn, bei Führungen oder in der Balinea Therme in Bad Bellingen. Weitere Vergünstigungen sind geplant.

Die Gastgeber sollen künftig auch die Möglichkeit haben, die Gästedaten elektronisch an die Stadt Kandern zu übermitteln. Für alle Beherbergungsbetriebe verpflichtend soll dieses Verfahren jedoch nicht sein. Auch die bisher gebräuchlichen Meldescheine in Papierform behalten ihre Gültigkeit. Die elektronische Datenübermittlung sei nicht für jeden Gastgeber eine Option, wie Merkel erklärte. Der Sachverhalt soll nun noch in den sechs Ortsteilen erörtert werden.

„So viel weniger als Bad Bellingen hat Kandern nicht zu bieten“, fand Gabriele Weber. Sie stimmte der Erhöhung der Kurtaxe zu, sprach sich aber dafür aus, beim nächsten Mal damit nicht so lange zu warten.

Andrea Schammler sprach sich ebenfalls für regelmäßige Anpassungen aus, um derartige Sprünge in Zukunft zu vermeiden. Dem schloss sich auch Ulrike Lerner an.

Fritz Höferlin fand es schade, dass man an den Übernachtungszahlen so wenig ändern kann. Erneut sprach er die in Kandern schon lange gewünschten und noch immer fehlenden Wohnmobilstellplätze an.