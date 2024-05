Die grüne Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann hat sich laut einer Mitteilung in über den Prozess zur Reaktivierung der Kandertalbahn informiert. Dabei sei es vor allem um das Zusammenspiel zwischen der Museumsbahn „Chanderli“ und einer möglichen Kandertal-S-Bahn gegangen, heißt es. In einem Schreiben habe das Verkehrsministerium deutlich gemacht, dass die Reaktivierung der Kandertalbahn eine wesentliche Voraussetzung für die weitere Förderung der Museumsbahn über das Landeseisenbahnfinanzierungsgesetz (LEFG) ist, schreibt Hagmann in ihrer Mitteilung. Diese Fördermittel hätten dem Zweckverband Kandertalbahn als Betreiber der Strecke zuletzt einen erheblichen finanziellen Spielraum verschafft.