Kandern Lautstarke Warnung vor Gefahr

Lenke erzählt, der Hintergrund des Förderprogramms liege in der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021. Älteren Menschen noch aus Kriegszeiten bekannt, dienen Sirenen nach wie vor dazu, die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen. Das könne eben Hochwasser, aber auch ein Erdbeeben oder ein Unfall in einem Chemiewerk oder Atomkraftwerk sein.

Die Sirenen im Landkreis werden einmal im Jahr bei einem zentralen Probealarm auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Am Samstag, 24. September, steht nun ein zusätzlicher Testlauf an, um sicherzustellen, dass die neuen Sirenen im Ernstfall auch wirklich funktionieren. Lautstark ertönen werden dabei nicht nur die beiden neuen Exemplare in Kandern, sondern auch alle Sirenen in den Ortsteilen. Auf einen roten Knopf drücken muss Lenke dazu nicht: Der Alarm wird zentral von der Leitstelle in Lörrach ausgelöst. Dort sei für jeden Ortsteil festgelegt, welche zusätzlichen Wehren in welchem Fall ausrücken.

Wenn Sirenen ertönen, ist es an der Bevölkerung, sich zu informieren, welche Gefahr vorliegt. „Radio einschalten“, empfiehlt Lenke. Gute Erfahrungen hat er auch mit der Warn-App „Nina“ des Bundesamts für Bevölkerungsschutz gemacht. Sie liefere detaillierte Informationen – auch abseits von Sirenenalarm.

Welche Sirenentöne auf welche Gefahren hinweisen, steht auf www.bbk.de.