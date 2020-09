Kandern Lebendige Zeitreise

Monika Haller sagt, ihr Lieblingswort sei „wunderfitzig“ und so ging sie neugierig daran zu erfahren, was dahintersteckt, wenn in den Geschichtsbüchern von der „Goldenen Sau“, der „Nassen Küche“, der „Minder- und der Mehrenkander“ geschrieben steht. Was für Geschichten erzählen Straßennamen wie das Schwanengässli, die Hafnergasse oder die Ziegelstraße? Warum heißt der Schillerplatz Blumenplatz, und was wurde in der Fischermühle gemahlen? Die Hafner Luis nimmt mit auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte, heißt es.

Zum Abschluss der Führung findet ein Umtrunk am Heimat- und Keramikmuseum statt, dazu werden Mayka-Brezeln gereicht.