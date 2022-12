Kandern Leidenschaftliche Mama auf Zeit

Die ersten Tage dienen der reizarmen Eingewöhnung. Ziel ist es Vertrauen aufzubauen und die Bedürfnisse des Kinds kennenzulernen. „Alles, was für uns normal ist, ist für ein Pflegekind neu“, erzählt Brändlin-Graf, die zusammen mit ihrem Mann Thomas seit 2016 schon 13 Kindern ein vorübergehendes Zuhause geboten hat. Dabei führen sie allein schon eine XXL-Patchwork-Großfamilie mit sechs eigenen Kindern und vier Enkelkindern.

Sie erzählt von einem Jungen, der in furchtbares Geschrei ausgebrochen ist, als sie ihn arglos in die Badewanne gesetzt hat. Die Pflegemutter wagt gar nicht erst zu spekulieren, was der Kleine erleben musste, um so eine solche Panik vor Wasser zu entwickeln. Sie nahm ihm die Angst, indem sie zunächst nur eine Handbreit Wasser in eine Baby-Badewanne einließ und ihn mit Plastikbechern planschen ließ. Der Reiz siegte irgendwann, und der Junge setzte sich freiwillig in die Wanne.

Das zweite Beispiel lieferte ein anderer Pflegejunge. Dessen lange Haare ließen darauf schließen, dass er noch nie beim Friseur war und ein solcher Termin erhebliches Konfliktpotenzial in sich barg. Also nahm sie den kleinen Kerl auf den Schoß und schaute mit ihm ein Youtube-Video zum Thema „Haareschneiden“ an. Die Vorbereitung war erfolgreich: der Junge trennte sich ohne Gezeter von seiner Haarpracht.

Ein Jahr lang Seminare

Schon als Teenie jobbte die gelernte Steuerfachgehilfin als Babysitter. Kinder sind einfach ihre Leidenschaft. Sie arbeitete lange Jahre in ihrem Beruf, wusste aber immer „eigentlich ist es nicht meins“. Erst als ihre eigenen Kinder dann aus dem Gröbsten draußen waren, reifte der Entschluss, Kindern in Not einen Pflegeplatz zu bieten. Zusammen mit ihrem Mann besuchte Alexandra Brändlin-Graf ein Jahr lang vorbereitende Seminare beim Jugendamt. Die ganze Familie wurde befragt und unter anderem auf ihre Belastbarkeit getestet. Die finanzielle Situation wurde durchleuchtet, Führungs- und Gesundheitszeugnisse verlangt, bis die Behörde der Familie zwei Plätze für die Bereitschaftspflege bewilligte.

Diese dauert maximal ein Jahr lang. Dann wird das Kind entweder in eine dauerhafte Pflegefamilie oder in eine Einrichtung vermittelt. In ganz seltenen Fällen dürfen die Pflegekinder zurück in ihre Herkunftsfamilie.

Traurig erzählt Brändlin-Graf von zwei Geschwisterkindern, die aus ihrer Betreuung tatsächlich wieder zu ihren leiblichen Eltern zurückgingen und bereits eine Woche später in ein Kinderheim eingewiesen wurden.

Umso mehr freut sich die leidenschaftliche Pflegemama für die anderthalbjährige Marie (Name von der Redaktion geändert), die vor sechs Wochen bei einer „ganz tollen Familie eingezogen ist“. Jetzt darf Marie gemeinsam mit ihren drei Geschwistern zum ersten Mal in ihrem Leben Weihnachten feiern.

Recht auf Umgang bleibt

Die Herkunftseltern behalten ihr „Recht auf Umgang“ selbst dann, wenn ihr Kind in einer Pflegefamilie untergebracht ist. Anfangs empfinden die Eltern die Pflegefamilie als Konkurrenz, erzählt Brändlin-Graf. Diese Eifersucht schlage aber mit der Zeit in Dankbarkeit um. Meistens seien die leiblichen Eltern mit der Erziehung überfordert, zumal sie häufig ihr eigenes Leben nicht im Griff haben. Aber natürlich dürfen sie ihr Kind sehen und werden in alle Entscheidungen über seine Zukunft einbezogen.

Als Erstes darf sich jedes Kind ein Stofftier aus der großen Kiste aussuchen; als stiller Begleiter durch die mehrmonatige Dauer der Bereitschaftspflege. Babies bekommen auch eine Spieluhr. Die Pflegekinder leben den Alltag der Familie Brändlin-Graf und dürfen natürlich auch mit in den Urlaub. Alles Erlebte, alle Fortschritte, werden in einem Fotoalbum festgehalten. Und alle Schätze, die sich in den Monaten angesammelt haben, darf das Pflegekind dann auch mit in sein dauerhaftes Zuhause nehmen.

Der Abschied aus der Bereitschafts- in die dauerhafte Pflege erfolgt schleichend. Anfangs kommt die „neue Familie“ zum Kennenlernen zu Besuch; dann werden die Besuchszeiten gesteigert. Danach finden Treffen bei der neuen Pflegefamilie statt. Auch hier wird die Dauer des Besuchs nach und nach erhöht. „Das Kind zeigt uns, wann es Zeit für den Abschied ist“, erzählt Brändlin-Graf. Dies sei dann der Fall, wenn es mehr Zeit in seinem neuen Zuhause als bei ihr verbringt und die neuen Pflegeeltern als Bezugspersonen anerkennt.

Tränen fließen in Strömen

Alexandra Brändlin-Grafs Pflegschaft endet mit der ersten Übernachtung. „Dann liefere ich das Kind ab und habe meinen Job erfüllt“, erklärt sie pragmatisch, fügt aber gleich hinzu: „Und wenn ich dann im Auto sitze, fließen die Tränen in Strömen.“ Die Gefühlslage sei eine Mischung aus Wehmut, weil die gemeinsame Zeit zu Ende ist, sowie Freude und Dankbarkeit, dass sich das Kind nun so gut entwickelt hat.

Auf die Frage, ob sie eines Tages diese Abschiede nicht mehr ertragen könnte, entgegnet Brändlin-Graf mit einem entschiedenen „Nein!“ „Denn was wäre die Alternative?“ Das Kind müsste ins Heim oder in eine andere Einrichtung. „Da nehme ich diese vorübergehende Traurigkeit gerne in Kauf.“