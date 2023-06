Kandern Lesermeinungen: „Verkauf wäre eine Schande“

Jetzt, wo die Stadt Bescheid weiß, sollte sie auf den geplanten Verkauf blitzschnell reagieren. Der demografische Wandel in Deutschland wird sich in den nächsten Jahren drastisch auch in Kandern bemerkbar machen. Wir werden mehr Pflegeheime und Alteneinrichtungen brauchen. Und Kandern war bisher in der guten Lage, sogar zwei davon zu haben. Es gäbe so viele Synergien mit dem daneben liegenden Luise-Klaiber-Haus. Es könnten beide Seniorenheime zusammenarbeiten (Verwaltung, Küche, Unterhaltung etc.) und Personal und Bewohner würden in Kandern bleiben.