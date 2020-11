Kandern Letzter Entwurf vor dem Haushalt

Gegenüber dem ersten Haushaltsplanentwurf fällt der beschlossene Verzicht auf den Ausbau der Straße „In der Neumatt“ ins Gewicht; 82 300 Euro wurden dadurch eingespart. Aber auch die gegenüber dem Ansatz um 17 000 Euro günstigere Schließanlage für das Rathaus macht sich entlastend bemerkbar.

Neu aufgenommen wurde eine Planungsrate für die Sanierung des Alten Rathauses Tannenkirch (30 000 Euro). Für die Sanierung der Grundschule Tannenkirch sollen bereits Ende 2021 erste Vergaben erfolgen.

Andere Vorhaben erhielten einen Sperrvermerk und können später, nach Freigabe durch den Gemeinderat, nachgeschoben werden. Derzeit geht Merkel von einem Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von 804 550 Euro aus. Im ersten Haushaltsplanentwurf war dieses Defizit noch kleiner.

Auch positive Signale einer Erholung

Größere Veränderungen durch die noch ausstehende Novembersteuerschätzung erwartet der Kämmerer nicht mehr. Auch den Einfluss durch die jetzt beschlossene Fortführung des Teillockdowns bis zum 20. Dezember hält er für gering. Der Arbeitsmarkt sei überwiegend stabil und es deute sich eine wirtschaftliche Erholung an, führte er aus.

Erste Signale deuten darauf hin, dass der Hebesatz für die Kreisumlage doch nicht erhöht werden soll.

Nach der Hochrechnung für das aktuelle Haushaltsjahr stehen zum Jahresende noch liquide Mittel in Höhe von 3,1 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Abzug der Mindestliquidität bleiben für das Haushaltsjahr 2021 immerhin noch 2,8 Millionen Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

Diese Liquidität wird jedoch schrumpfen, nach aktueller Sachlage auf nur noch 125 135 Euro zum Jahresende 2021. Dies macht das Haushaltsjahr 2022 zum „Sorgenjahr“ (wir haben berichtet).

Bei der Sonderrechnung Wasserversorgung schlägt im investiven Bereich die geplante Wasserleitung in der Breitestraße in Sitzenkirch zu Buche (292 000 Euro).

Bei der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung steht unter anderem die Reparatur einer Brunnenleitung in Tannenkirch für 60 000 Euro an. Investiert werden soll in den Neubau eines Regenwasserkanals in der Breitestraße in Sitzenkirch sowie in die Planung eines Retentionsbeckens für Feuerbach.

Die Wasser- und Abwassergebühren wurden für zwei Jahre festgelegt und bleiben deshalb stabil.

Stabile Wasser- und Abwassergebühren

Die Fragen der Gemeinderäte, die noch weitere Änderungsvorschläge einbringen können, betrafen vor allem die Auflistung jener Maßnahmen, die über das ELR-Programm (Entwicklung Ländlicher Raum) gefördert werden sollen. Dazu gehört zum Beispiel die Sanierung des Bibelissaals in Kandern. Es wurde unter anderem die Kritik geäußert, die Liste sei zu schnell zusammengetragen worden und sei so eventuell nicht umsetzbar. Für Kandern gelten in den kommenden fünf Jahren als ELR-Schwerpunktgemeinde besondere Förderrichtlinien.