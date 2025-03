Kandern: „Licht“ ist Thema beim Jugendfilmpreis

Im Anschluss an die KiJu-Tage spielt das Kino Kandern weitere interessante Buchverfilmungen als öffentliche Vorstellungen.

Am Freitag, 28. März wird „Woodwalkers“ von Katja Brandis gezeigt. Am Samstag, 29. März läuft „Der Buchspazierer“ von Carsten Henn. Schließlich gibt es am Sonntag, 30. März „Die drei Fragezeichen und der Karpatenhund“ von André Marx zu sehen.

Alle Infos zum Wettbewerb: kino-kandern.de/filmpreis