Kandern Lichterfest an der Grundschule

Glänzende Kinderaugen, entspannte Eltern und zufriedene Lehrerinnen – auf diesen Nenner kann man das mittlerweile zur Tradition gewordene Lichterfest an der Kanderner Grundschule

bringen.

Nach der Eröffnung durch Rektor Oliver Simon mit einem gemeinsamen Lied konnten die Kinder ihren Gästen das Schulhaus und alle liebevoll hergerichteten Klassenzimmer zeigen, in denen es von Bastelaktivitäten über Wichtel- und Gruselgeschichten in abgedunkelten Räumen bis zur Sternenwerkstatt allerlei Angebote gab. Das gesamte Schulhaus war mit Lichtern, Kerzen und Lichterketten geschmückt, was für eine heimelige und besinnliche Stimmung sorgte. Auf dem Schulhof brannte ein großes Lagerfeuer, an dem Stockbrot gebacken wurde. Ein vom Elternbeirat und den Eltern vielseitiges Buffet rundete das Fest mit leckeren Speisen und Kuchen ab. Foto: zVg