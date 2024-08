Kandern: Luisenhütte hat bewegte Geschichte

Ursprüngliche Hütte stand an anderem Standort

Die ursprüngliche Luisenhütte befand sich einige Meter vom heutigen Standort entfernt. Wann wurde sie erstmals errichtet und was war der Grund dafür? Dazu müssen wir in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgehen in eine Zeit, in der dort noch kein Wald und keine Hütte zu finden waren. Bei diesem Gebiet handelte es sich damals um nutzloses Land, das allgemein „Egerten“ genannt wurde. Diese Bezeichnung ist in unserer Raumschaft nicht unbekannt. Ein Weiler des Stadtteils Wollbach trägt diesen Namen. Nordöstlich des Blauens wird ein Gewann im Wald „Müllheimer Egerten“ genannt. Auch an anderen Orten im Markgräflerland und im schwäbischen Landesteil gibt es Flächen, die so heißen.