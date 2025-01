Der Kanderner Pfarrer Christian Mack verlässt seine Stelle in der evangelischen Kirchengemeinde zu den Sommerferien, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung im schweizerischen Muttenz zu stellen. Er war seit 1. September 2017 Pfarrer in Kandern und begründete den Zeitpunkt der Veränderung, mit dem anstehenden Schulwechsel seines älteren Sohns, der jetzt in eine weiterführende Schule komme. Außerdem fühle er, dass die Zeit für einen Wechsel gekommen und dass er bereit sei, ein neues berufliches Kapitel zu starten. Mack ist 47 Jahre alt, stammt aus dem Wiesental und studierte evangelische Theologie in Basel. Nach verschiedenen Tätigkeiten am Lehrstuhl für Dogmatik in Basel, als Katechet an Schulen in den Kantonen Basel-Landschaft und Solothurn und als Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung wurde er 2013 in Basel promoviert. Sein Lehrvikariat absolvierte er in Lörrach, den Probedienst in Steinen.