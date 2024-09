Kandern/Malsburg-Marzekk: Versorgung ist gut, Ersatz schwierig

Markt für Vertretungen gilt als äußerst beansprucht

„Wir sind gut versorgt“, beurteilt er die Zuteilung. „Wir können alle Stunden abdecken inklusive eines Chors und einige Stützstunden.“ Außerdem könne eine Vorbereitungs- oder VKL-Klasse angeboten werden. „Im Moment sind alle gesund“, freut er sich, aber der Markt für Vertretungslehrkräfte sei nach wie vor schwierig, da diese bereits zu Schuljahrsbeginn weitgehend ausgeschöpft sein werde. Petra Brombacher-Vollmer berichtet von 32 Anmeldungen für die Grundschule in Tannenkirch und zehn in Malsburg-Marzell in den ersten Klassen. Damit können in Tannenkirch zwei Klassen gebildet werden, und in Marzell werden die Kinder teilweise in einer altersgemischten Klasse unterrichtet. Beim Personal seien die Schulen „gut versorgt“, da das Kandertal noch in einem gut erreichbaren Bereich von Freiburg aus läge. Sie selbst unterrichte in Tannenkirch noch selbst eine Klasse und werde sich so gut wie möglich aufteilen. „Wir haben in Malsburg-Marzell ein Team mit sehr erfahrenen und sehr engagierten Lehrkräften, zu denen auch noch eine neue Kollegin gestoßen ist. Ich werde sie, so gut es mir zeitlich möglich ist, unterstützen“, betont Brombacher-Vollmer.