Kandern/Malsburg-Marzell: Nutzungsplan erfährt letzte Korrektur

Der Kanderner Gemeinderat beschloss kurz vor dem Jahreswechsel ein Update aus den eingebrachten Stellungnahmen (wir haben bereits berichtet). Es gab Änderungen an der Flächenabgrenzung der Flächen „Deckematt-Staig“ und „Tieracker“ sowie redaktionelle Anpassungen am zeichnerischen Teil, der Begründung, den Flächensteckbriefen und dem Umweltbericht, informiert die mit dem Verfahren beauftragte Stadtbau Lörrach laut Vorlage.

Unterlagen aktualisiert

So wurde der Flächenbedarf nach den aktuellsten Einwohnerzahlen neu berechnet, die Bestandserhebung auf Aktualität überprüft und Ergänzungen aus der Trägerbeteiligung aufgenommen, heißt es in der Vorlage. Die Fläche „ToKa-Areal“ wurde um 1500 Quadratmetern etwas erweitert, um einen bebauten Teilbereich der ehemaligen Ziegelfabrik mit in die geplante Baufläche einzubeziehen.