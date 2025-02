Kandern/Malsburg-Marzell/Rümmingen: Entmachtung folgt auf Wahlstress

Neben der Kasse plünderten die Hexen erstmals auch den „Gemeindeschatz“, den sie im Rathauskeller in einer Holzkiste fanden. Zu deren Öffnung bat Carreira die zahlreichen kleinen Glunkis nach vorne, denn sie hatte darin viele kleine Geschenkpäckchen für sie versteckt. Da strahlten die Kinderaugen, während die Eltern sich mit Glühwein wärmen konnten.

Dorfhexen verbrüdern sich mit der Bürgermeisterin

Die Dorfhexen standen der Rathauschefin keineswegs feindselig gegenüber, im Gegenteil. Sie machten sie schließlich zu einer von ihnen, indem sie ihr die Hexenkappe in den Cliquenfarben aufsetzten. Und so ging es in froh gestimmter Atmosphäre Seite an Seite im Fackelschein, angeführt vom Disco-Wägelchen der komplett in Schwarz gehüllten Mattentalgrabben, durchs Dorf zum Vereinsheim der Hexen, wo gemeinsam gefeiert wurde.

Den polarisierenden Bundestagswahlkampf mit seinen einfallslos banalen Parolen noch im Hinterkopf, mag da so mancher Glunki gedacht haben: So kann ein Machtwechsel also auch vollzogen werden – gewitzt, ironisch und ganz im Sinne des Volkes.