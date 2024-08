Ein 52-jähriger Mann hat sich am Freitag, 16. August an der Einmündung der Haupt- und der Bahnhofstraße schwer verletzt. Er saß auf einem Motorrad und wollte in Kandern nach links auf die Hauptstraße einbiegen. Eine 60-jährige Autofahrerin nahm ihm die Vorfahrt, als sie von der Haupt- auf die Bahnhofstraße ausfahren wollte. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Über den Schaden gibt es keine Angaben.