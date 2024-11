Der vorweihnachtliche Spätjahrmarkt erwies sich in Kandern als stimmungsvoller Publikumsmagnet. Hier präsentierte sich eine reichhaltige Gelegenheit nicht nur zum Kauf eines kleinen Mitbringsels. Bereits am Morgen füllten sich die Parkplätze rings um die Hauptstraße und den Markt- und Blumenplatz. Hier präsentierten die rund 40 Marktbeschicker ihr buntes Angebot, das einen vielfältigen Bogen von wärmender Winterkleidung, Schmuck, Haushaltswaren bis zum Spielzeug bildete. Beispielsweise verkaufte Norbert Raich aus Burgstall in Südtirol erstmals in Kandern sein reichhaltiges Angebot von geräucherter Wurstware, das vom Wild bis zum Schwein reichte.