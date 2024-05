Der Gartenbaubetrieb Hügel hat der Stadt Kandern einen Maulbeerbaum im Hebel-Park an der Kander gespendet. Bürgermeisterin Simone Penner und Markus Hügel legten am Freitag selbst Hand an, um die Anpflanzung zu vollenden. Es handle sich nicht um eine einheimische Baumart, aber eine klimaresistente Sorte, erläuterte Hügel, die auch durch ihre breite Bewuchsform für viel Schatten sorgen werde. Ergänzend hat die Stadt aus dem Ortsbudget eine Boulebahn vom Verein SAK aus Lörrach errichten lassen, die künftig zur Verfügung stehen wird. Die Stadt werde künftig für Sitzgelegenheiten sorgen, damit es noch etwas gemütlicher zum Verweilen wird. mad/