Frühschoppen am Sonntag

„Zum Frühschoppen, der am Sonntag um 11 Uhr startet, kommt der Musikverein Eggenertal“, informiert Eichin. Die Musiker sind ebenfalls in der Region als echte Stimmungsmacher bekannt und werden für gute Laune sorgen. Für die Kinder wird am Spielplatz etwas geboten werden. Und: Die Feuerwehr wirbt für sich natürlich auch in eigener Sache mit Fahrzeugen. „Wir wollen dabei das neue Fahrzeug zeigen, das wir aus Lörrach übernehmen“, so Eichin. Rund um den Schopf wird der Festbetrieb laufen.