Kandern Mehr Nachhaltigkeit im Alltag leben

Der Prozess sollte in Gang gesetzt werden, damit sich immer mehr Menschen in Kandern für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. Anette Maaßen-Boulton verdeutlichte: „Es sollten Wege aufgezeigt werden, wo sich der Bürger einsetzen kann, was er für wichtig hält.“

Hartmut Schäfer ergänzte, seine Initiative sei daran interessiert, gerne an längeren und schlüssigen Projekten zu arbeiten. Etwas Neues sei mittlerweile gewachsen, weil sie als Team unter der Prämisse „Miteinander Reden und Gestalten“ zusammen gearbeitet habe.

„Viele Leute wurden ins Boot geholt“

Christine Fräulin sagte: „Viele Leute wurden ins Boot geholt.“ Über 20 Aussteller würden sich bei der Veranstaltung präsentieren. Als Beispiel nannte Hartmut Schäfer „Steinen im Wandel“ oder „Zeitbank plus Efringen-Kirchen“. Auch der Buchladen „Bucheule Kandern“ sei unter den Veranstaltern, quasi als „bedrohte Art“ in der Wirtschaftswelt. Ein Aufruf an die Vereine erfolgte, Betriebe wurden angeschrieben, der Gemeinderat wurde einbezogen. Die Gliederung erfolgt über Thementische zu Wirtschaft, persönlicher Wandel, Energie, Klima und Umweltbildung.

Nähere Infos: www.vhs-kandern.de. Abschluss: Samstag, 7. Oktober, 11 bis 16 Uhr, August-Macke-Schule Kandern.