Kandern Mehrere Open-Air-Filme in Planung

Das Publikum, das in das Kult-Kino mit seinen stylischen und teils originalen 50er-Jahre Ambiente kommt, ist vorwiegend „50 plus“. Zudem gibt es ein erfolgreiches Kinderkino. Der Vorstand will künftig auch mehr auf die Altersgruppe ab 30 sowie Jugendliche und junge Erwachsene zielen. Der Vorsitzende kann sich vorstellen, dass junge Leute Interesse daran haben, an der Filmauswahl mitzuwirken. Werbung machen könnte man bei jungen Kinofans zum Beispiel für den Film „Tenor – eine Stimme, zwei Welten“, mit dem französischen Rapper Mohammed Belkhir alias Beatbox-Weltmeister „MB14“, der im Rahmen der Reihe „Der besondere Film“ am 8. Juni gezeigt wird.