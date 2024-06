Kandern: Mehrkosten machen Heim zu schaffen

Lebensmittel waren und sind teuer

Auch in nächster Zeit rechnen er und Bürgermeisterin Simone Penner mit weiteren außerplanmäßigen Ausgaben, denn die Aufzüge und Küchengeräte des Pflegeheims sind teilweise 20 Jahre alt. Sie seien bei der Renovierung des Heims nicht mitersetzt worden.

Bei den Lebensmitteln berichtete der Heimleiter von Mehrausgaben in Höhe von 13 000 Euro mehr als geplant, obwohl weniger Bewohner im Luise-Klaiber-Haus wohnten. Das liege an den gestiegenen Preisen und dem insgesamt höheren Preisniveau, erklärte Kreet. Das Budget müsse für die Lebensmittelbeschaffung also allgemein angepasst werden, merkte er an.

Sparen konnte das Pflegeheim dagegen bei den Kosten für Wasser, Energie und Brennstoffe. Fast 65 000 Euro weniger als ursprünglich geplant wurden ausgegeben. Dies liege neben der geringeren Bewohnerzahl auch an der guten Energieeffizienz, erläuterte Kreet. Gleiches gelte beim Wäscheverbrauch (10 000 Euro weniger als geplant) sowie beim Pflege-, Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf (rund 78 400 Euro weniger als geplant). Der Stiftungsrat hat den Jahresabschluss 2023 festgestellt und zugestimmt, ihn öffentlich zu machen. Auch geht er an die Rechtsaufsichtsbehörde.