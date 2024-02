Kandern: Michael Schmidt beerbt Fred Wehrle

Michael Schmidt aus Lörrach-Hauingen wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Der neue Vereinschef dankte Wehrle für sein außergewöhnliches Engagement und ernannte ihn als erste Amtshandlung zum Ehrenvorsitzenden. Der neue Vorsitzende dankte der Hauptversammlung für das geschenkte Vertrauen und verpflichtete sich, die kulturelle Tradition des Volkslebens in Tracht, kirchlichem Brauch und heimischen Sitten zu erhalten und zu pflegen. Er stellte ein interessantes Jahresprogramm vor und möchte die Zusammenarbeit mit der Markgräfler Trachtengruppe Weil am Rhein intensivieren.

Um Tradition und Brauchtum in der heutigen Zeit zu leben und zu gestalten – müsse sich – neben dem alt Bewährten – der Verein nichtsdestotrotz weiterentwickeln, heißt es. Das soll zunächst durch eine erleichterte Kommunikation innerhalb des Vereins erfolgen. Hierzu wird es noch eine Mitgliederbefragung über einen bevorzugten Kommunikationsweg – sei es per Brief, E-Mail oder Whatsapp, geben. Mit der Ernennung von Philipp Marek zum „Social Media Beauftragten“ läutet der Markgräfler Trachtenverein eine weitere, neue Ära ein. Künftig werde dieser auf diversen Kanälen der sozialen Medien vertreten sein. Die Tradition, die zugleich für Gemeinschaft und Gesellschaft stehe, solle der jüngeren Generation näher gebracht werden, heißt es.