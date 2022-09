Kandern Mieten wären unerschwinglich

K.O.-Kriterium Anzahl

Das K.O.-Kriterium war die Anzahl der zu bewirtschaftenden Wohnungen. Um die Kosten eines Eigenbetriebs annähernd decken zu können, sollten mehrere Hundert Wohnungen dazugehören. Kandern jedoch hat nur 15 Wohnungen im Bestand, dazu kommen 14 Wohnungen in Planung und ein Grundstück mit Potenzial für Bebauung mit einigen wenigen Wohneinheiten. Zwar könne, so Merkel, in einem Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Sozialwohnungsbau im Eigenbetriebs-Wirtschaftsplan dargestellt und per Kredit finanziert werden. Auch könnten in einem solchen Eigenbetriebs-Haushalt mehr Sanierungsaufwendungen für bestehende Gebäude aufgebracht werden und es gebe Vorteile bei den steuerlichen Abschreibungen.

Grob berechnet jedoch würde der Sozialwohnungsbau pro Jahr ein Defizit von rund 176 000 Euro verursachen. Dieses Defizit müsste über den Haushalt der Gemeinde abgedeckt werden.

Bei den bestehenden städtischen Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden die Kosten über Gebühren finanziert. Würde ein Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft seine Kosten über die Mieten finanzieren wollen, so Merkel, müssten die Mieten so hoch sein, dass sie nicht mehr sozialverträglich wären. Desweiteren würden allein für die Gründung des Eigenbetriebs Kosten entstehen.

Stadtbau-Chef vor Ort

Thomas Nostadt, Geschäftsführer der Stadtbau Lörrach mit 4000 Wohnungen, bestätigte das in seinem Kurzvortrag im Gemeinderat. Aktuell würden in vielen Kommunen solche Diskussionen geführt. Doch dass die Gründung eines Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft unter einer Mindestgröße von mehreren hundert eigenen Wohnungen derzeit unrentabel sei, hätte in der jüngeren Vergangenheit etwa das Beispiel der Wohnungsbaugesellschaft Schopfheim gezeigt, die sich einer größeren Gesellschaft habe anschließen müssen.

„Es gab gewisse Enttäuschungen über Projekte, die wir eingebracht haben“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Gabriele Weber zum Thema. Auch seien Wohnungen so vernachlässigt worden, dass nichts anderes übrig geblieben sei, als sie zu verkaufen. Da jedoch das Land gerade eine neue Förderkulisse für den Bereich Flüchtlinge entwickle, könne der Bau der Kandermatt vielleicht doch möglich werden.