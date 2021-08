Kandern Mit Charme und Dreistigkeit

Pompöse Showmusik

Pompöse Showmusik eröffnet den Auftritt des agilen „Königs der schwäbischen Comedy“. „Endlich ist wieder richtiges Publikum da!“ freut er sich und fügt trocken hinzu: „Da kannsch auf den Einzelnen noch eingehen“.

Der Einzelne, das ist heute Abend Toni aus Binzen. Mit einer bestechenden Mischung aus Charme und Dreistigkeit entlockt Sonntag dem Mann jede Menge Angaben zu Wohnsitz und Familienstand.

Später weist er auf den Datenschutz hin, um dann zu verkünden: „Toni hat das ganze Open Air zu sich zur After-Show-Party eingeladen. Wo er wohnt, wissen ja jetzt alle“. Toni trägt es mit Fassung, später überreicht ihm Sonntag coronakonform mittels Greifarm ein Bierchen.

Zum Thema Corona gibt es Nostalgisches wie die Verwandlung einer Herrenunterhose in eine Corona-Maske und Aktuelles wie die Europameisterschaft: „Das EM-Interrailticket für Corona“. Bissig ist auch Sonntags Empfehlung an Donald Trump zu dessen Bleichmittelinjektions-Tipp: „Nit schwätze, eifach mache“.

Auch die Digitalisierung in Deutschland bekommt ihr Fett weg – und dass laut einer Querdenker-Theorie das Corona-Virus über das G5-Netz verbreitet wird, erkläre, warum Deutschland bis jetzt glimpflich davon kam. Vor der Pause preist er den Verkauf seiner Bücher an: „Wisst ihr, Leute, ihr habt ja jetzt einen Haufen Corona-Hilfe gekriegt.“

Jenseits des C-Themas geht es „Wörldwaid“ auf Tournee. Hier parlieren die Handpuppen Günther Oettinger und Winfried Kretschmann über Fernreisen und Klimaschutz, und betreibt „Bruder Christophorus“ in Mönchskutte genussvoll Politiker-Bashing. Von Urologenwitzen springt Sonntag zu Sprüchen über die Ehe – auch seine vergangene – und kommt schließlich zur Philosophie: „Wenn eine Hasenpfote Glück bringt, gilt das auch für den Hasen?“.

Heiß her geht es in der EU-WG mit einer rasanten Mischung aus europäischen Akzenten, Klischees, Kalauern und Biss: „Der Türke ist am Telefon, wann er endlich hier einziehen kann. Sonst lässt er den Flüchtlingsdeal platzen.“

Zu guter Letzt bekommen die modernen Zeiten ihr Fett weg – vom Hipster-Dutt über Siri und Voice Messages bis zum kulinarischen Grillgrößenwahn. „So ist es, genau so“, lacht eine Zuschauerin.

Nach zwei rasanten Stunden und kräftigem Applaus gibt es zum Abschied Rockmusik auf der BaWü-Gitarre bei der Zugabe „Schwaben all over the world“.

Tipp: Am Sonntag, 26. September, kommt Christoph Sonntag mit seiner Show „Wörldwaid“ ins Zirkuszelt auf den Sportplatz Neuenburg- Grißheim.