Kandern Mit Italienisch und fit ins Jahr

Wer seinen Urlaub in Bella Italia plant, kann ab Freitag, 20. Januar, von 13.30 bis 15 Uhr bis 31. März den Kurs Italienisch für Anfänger A1 besuchen. Ab 16 Jahren kann man am Kurs Bodyfit teilnehmen, der am Montag, 16. Januar, von 19.30 bis 20.30 Uhr beginnt und bis 3. April geht. Ein Fitnessprogramm – für alle, die beweglich bleiben wollen startet am Dienstag, 17. Januar, von 11 bis 12 Uhr und endet am 4. April.

Der Kurs RückenFit – Training für Anfänger findet ab Donnerstag, 19. Januar, statt, endet am 30. März und geht von 9.45 bis 10.45 Uhr. Ein Ganzkörpertraining mit Musik beginnt am Mittwoch, 18. Januar, von 10 bis 11 Uhr. Kursende ist am 29. März. Mitzubringen sind Sportkleidung, Turnschuhe mit rutschfester Sohle, Handtuch und Getränk.