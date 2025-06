„August Macke geht auf dem August Macke Weg in Kandern“, heißt es am Sonntag, 29. Juni, bei der schauspielerischen Stadtführung. „Ein vergnüglich geführter Spaziergang mit dem Schauspieler Wigand Neumann, um dem Maler August Macke nachzufühlen“, verspricht die Tourist-Information Kandern in ihrer Ankündigung. Denn mindestens sechsmal zwischen 1903 und 1914 hatte Macke das Städtchen an der Kander besucht. In unterhaltsamer Weise verbindet der Inhalt der Führung historische Fakten aus Mackes Leben mit den ausgewählten Vortragsstationen. Treffpunkt ist um 11.15 Uhr bei der Tourist-Information Kandern, Hauptstraße 18. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden und kostet 18 Euro für Erwachsene. Kinder von 13 bis 17 Jahren bezahlen zehn Euro. Um eine Anmeldung bei der Tourist-Information Kandern, Tel.07626/ 97 23 56 oder per E-Mail an tourismus@kandern.de wird gebeten.