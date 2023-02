Kandern Mit mehr Erziehern mehr Möglichkeiten

Teiloffenes Konzept

Vielmehr setzt der Kindergarten auf ein teiloffenes Konzept, das verschiedene Bildungsbereiche beinhaltet. So gibt es einen Bewegungsraum, ein Atelier sowie die Räume „Bauen/Konstruktion“, „Forschen/Experimentieren“ und „Rollenspiel/Theater“. Die Kinder haben die Möglichkeit, zwischen den Räumen zu wechseln, sind aber einer Stammgruppe zugeordnet. Die Erzieher orientieren sich pädagogisch meistens in den Räumen ihrer Gruppen.

Erzieher in Teilzeit?

Das Problem eingeschränkter Öffnungszeiten treibt Stadt und Kindergarten schon länger um: Auf den wegen Krankheit abgesagten Pressetermin zum Fachkräftemangel im vergangen Jahr folgte in der Gemeinderatssitzung am 23. Januar eine Bürgerfrage: Er sei mittlerweile Kindergarten-Ersatz im Nebenberuf, meldete sich ein Kanderner Opa zu Wort. So fragte er, wie lange im Kindergarten noch die neuen Öffnungszeiten gefahren würden?

Auf Nachfrage unserer Zeitung konkretisierte der Kanderner, dass es aktuell an zwei Tagen in der Woche Notgruppen gibt, und alle Eltern darum gebeten wurden, die Kinder wenn möglich zuhause zu betreuen. An zwei von fünf Kindergartentagen würde sein Enkel deshalb nicht in die Einrichtung gehen und er einspringen. An den anderen Tagen besuche der Enkel die Kita bis 12.30 Uhr. Das sei schon länger so – bei krankem Personal reduziere sich die Besuchszeit weiter, lieferte er einen Eindruck aus Nutzerperspektive.