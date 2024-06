Kandern: Mit Mut, Weitsicht und Erfindergeist zum Erfolg

Die Zeit in der DDR möchte der Jubilar nicht missen, weil er, wie er sagt, „dort viel gelernt hat“. Doch nach seinem bereits 1950 mit 21 Jahren erfolgreich abgeschlossenen Ingenieurstudium in Dresden und bei seiner ersten Stelle in Eberswalde merkte der ambitionierte junge Mann, dass er sich in diesem System nicht verwirklichen konnte. „Ich habe manches erduldet“, sagt der leidenschaftliche Konstrukteur. Deshalb verließ er 1955 die DDR und „haute in den Westen ab“. Zunächst Duisburg bei der größten deutschen Kranbaufirma und schließlich Basel waren seine weiteren beruflichen Stationen, ehe er sich in Lörrach selbstständig machte.

Spendenaktion statt Geschenke

Anlässlich seines 65. Geburtstags hatte Manfred Wampfler auf Geschenke verzichtet und startete stattdessen eine große Spendenaktion zugunsten der Frauenkirche in Dresden. Deren Wiederaufbau war dem Vater von zwei Töchtern ein Herzensanliegen. 20 000 Mark waren zusammen mit seinem eigenen großzügigen Zustupf das stolze Ergebnis der Aktion. Daher ist in der Frauenkirche in Reihe 8 eine Bank nach ihm benannt. Gerne erinnert er sich auch an eine Reise mit dem Wollbacher Gesangverein nach Dresden, die er nach einer weiteren Spendenaktion zwei Jahre später mit der Gemeinde Wollbach initiiert hatte. „Das war richtig schön.“

Zu seinem 95. Geburtstag, bei dem Manfred Wampfler zufrieden auf sein Leben und sein Lebenswerk zurückblickt, verzichtet er erneut auf Geschenke. Vielmehr sollen Gäste und Gratulanten zugunsten des Wollbacher Kindergartens etwas spenden. Auch sein Freund Willy Schneider, ehemaliger Eimeldinger Pfarrer, der sich seit mehr als 50 Jahren für Kinder in Afrika, vor allem auch Waisenkinder, einsetzt, soll mit einer Spende für dessen Hilfsprojekt bedacht werden.